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    نقل 3 مليارات متر مكعب من الغاز الأذربيجاني إلي تركيا عبر خط "تاناب" حتى الآن

    ٢٤.١٠.٢٠١٩ [١٩:٤٠]

    باكو، 24 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    تم نقل 3 مليارات متر مكعب من الغاز الأذربيجاني حتى الآن إلى تركيا عبر خط أنابيب "تاناب"، حسبما أفادته وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شاهبازوف في منتدى الميثاق الدولي للطاقة المنعقد اليوم في باكو.

    قال الوزير إنه استكملت 90 في المائة من أعمال إنشاء خطوط أنابيب الغاز في مشروع "تاب" التي تقضي بنقل الغاز إلى أوروبا: "سيكون عام 2020 تاريخا تناقش فيه أوروبا وتحاول تحقيق خطة التنويع للسنوات العديدة. رئاسة أذربيجان مؤتمر الميثاق الدولي للطاقة هي تقييم للدور الاستراتيجي لممر الغاز الجنوبي".

    AZERTAG.AZ :نقل 3 مليارات متر مكعب من الغاز الأذربيجاني إلي تركيا عبر خط "تاناب" حتى الآن
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