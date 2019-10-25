  روسيا تسلم مذكرة الاحتجاج إلى أرمينيا

باكو، 25 أكتوبر، أذرتاج

ستقدم موسكو مذكرة الاحتجاج إلى يريفان لانتهاكها مناقصة شراء الأسلحة التي تشارك فيها شركة ORSIS الروسية. تفيد وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة "ريا نوفوستي" أن المذكرة موجهة إلى وزير الدفاع الأرمني ديفيد تونويان.

بحسب معلومات الوكالة أن مذكرة الاحتجاج المؤرخة ب22 أكتوبر 2019 تنص على رفض طلب شركةORSIS الروسية دون أي سبب وأن الجانب الأرمني أدرجها في قائمة الموردين غير المناسبين لهذا الأمر. تطلب المذكرة من وزير الدفاع الأرمني التحقيق في الأمر.

يشار إلى أن مذكرة الاحتجاج موجودة حالياً في وزارة الخارجية الروسية وسيتم تسليمها قريباً إلى أرمينيا عبر القنوات الدبلوماسية. تفيد الوكالة أنه كان من المقرر عقد مناقصة شراء الأسلحة بملايين الدولارات هذا الصيف. ألغت وزارة الدفاع الأرمنية طلب الشركة الروسية للمشاركة في المناقصة وبررت رفضها بعدم تلبية شركة ORSIS للضمانات المصرفية. رفع مكتب التحقيق الروسية قضية جنائية في هذا الصدد.

ورفضت وزارة الدفاع الأرمينية التعليق على هذه الفضيحة المتعلقة بشركة ORSIS.