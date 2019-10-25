بولندا تخفض شراء الغاز الروسي إلى أدنى حد

وارسو، 25 أكتوبر، أذرتاج

تستعد بولندا لتقليل واردات الغاز من روسيا بسبب تنويع إمدادات الطاقة وزيادة توريد الغاز المسال (LNG). صرح بذلك، المدير العام لشركة النفط والغاز لدولة البولندية (PGNiG) بيتر فوزنياك في مقابلة مع الوسائل الإعلامية المحلية.

تفيد وكالة أذرتاج أن المدير العام أفاد في المقابلة أن شركة PGNiG قد وقعت عقداً مع الموردين الأمريكيين، مما سيسمح لبولندا بشراء الغاز الطبيعي بنسبة 20-30 % أرخص من أسعار الغاز الروسي. وقال المدير العام للشركة في المقابلة أن بولندا ستستورد حوالي 2.5 مليون متر/ مكعب من الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب البلطيق بحلول عام 2022. سيتم توفير بقية الوقود من السوق النرويجية.

وقال بيتر فوزنياك أيضاً إن بلاده لن تمدد مفعول اتفاقية "يامال" الموقعة بين بولندا وروسيا بشأن بيع الغاز حتى عام 2022.

أيكون علييفا

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