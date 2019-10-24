رئيس جيبوتي يصل إلى جمهورية أذربيجان

باكو، 25 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

وصل رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيلي إلى جمهورية أذربيجان للمشاركة في اجتماع القمة الـ18 لقادة الدول والحكومات لدول حركة عدم الانحياز.

أفادت وكالة أذرتاج انه كان في استقباله على ارض المطار نائب رئيس الوزراء الأذربيجاني شاهن مصطفايف وغيرهم من كبار المسئولين.