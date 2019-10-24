رئيس الجزائر يصل إلى جمهورية أذربيجان

باكو، 24 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

وصل رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد القادر بن صالح إلى جمهورية أذربيجان للمشاركة في اجتماع القمة الـ18 لقادة الدول والحكومات لدول حركة عدم الانحياز.

أفادت وكالة أذرتاج انه كان في استقباله على ارض المطار نائب رئيس الوزراء الأذربيجاني علي أحمدوف ونائب وزير الخارجية نادر حسينوف وغيرهما من كبار المسئولين.