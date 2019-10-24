رئيس وزراء ماليزيا يصل إلى جمهورية أذربيجان

باكو، 25 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

وصل رئيس الوزراء الماليزي مهاتير بن محمد إلى جمهورية أذربيجان للمشاركة في اجتماع القمة الـ18 لقادة الدول والحكومات لدول حركة عدم الانحياز.

أفادت وكالة أذرتاج انه كان في استقباله على ارض المطار نائب رئيس الوزراء الأذربيجاني شاهن مصطفايف ونائب وزير الخارجية نادر حسينوف وغيرهما من كبار المسئولين.