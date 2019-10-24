باكو، 25 أكتوبر، (أذرتاج). وصل رئيس الوزراء الليبي فايز السراج في الرابع والعشرين من أكتوبر الي أذربيجان لحضور القمة الـ18 لمنظمة حركة عدم الانحياز. افاد مراسل وكالة (أذرتاج) بأنه كان في استقبال رئيس الوزراء الليبي علي ارض مطار حيدر علييف الدولي نائب رئيس الوزراء الاذربيجاني شاهيين مصطفاييف ونائب وزير الخارجية الاذربيجاني نادر حسنوف ومسؤولون رسميون اخرون.

AZERTAG.AZ : رئيس الوزراء الليبي فايز السراج يصل الي أذربيجان

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