أذربيجان تتولى رئاسة حركة عدم الانحياز بباكو (تحديث 3)

باكو، 25 أكتوبر (أذرتاج).

بدأ اجتماع القمة الـ18 لقادة الدول والحكومات للبلدان الأعضاء في حركة عدم الانحياز بباكو، تحت شعار "التمسك بمبادئ باندونغ لضمان استجابة توافقية وملائمة لتحديات العالم المعاصر" وبحضور قادة الدول والحكومات من حوالي 60 بلدا إلى جانب رؤساء المنظمات الدولية. بشكل عام يشارك في اجتماع القمة ممثلو حوالي 160 بلد ومنظمة دولية.

أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف استقبل قادة الدول والحكومات المشاركين في اجتماع القمة.

بعد هذا التقطت صورة فوتوغرافية جماعية لقادة الدول والحكومات.

افتتح اجتماع القمة رئيس جمهورية فنزولا البوليفارية نيكولاس مادورو.

ثم ألقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف كلمة في اجتماع القمة.

بعد هذا استمرت أعمال اجتماع القمة تحت إشراف الرئيس الأذربيجاني.

تم تبني أجندة اجتماع القمة، انتخب أعضاء المكتب للحركة وتم التصديق على قائمة الدول والمنظمات التي تشارك كضيف خاص.

ثم استمع الحضور الى كلمات كل من رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تجاني محمد بندي ونائبة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في الشئون السياسية وشئون بناء السلام روزماري ديكارلو ورئيس مجموعة الـ77 رياض منصور ووزير الخارجية الأذربيجاني إلمار محمدياروف.

بعد الخطابات أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف إغلاق دورة قادة الدول والحكومات لحركة عدم الانحياز.

بعد الفاصل واصلت القمة اعمالها في مناقشات عامة.

من المتوقع تبني 4 وثائق في اجتماع القمة.

انضمت جمهورية أذربيجان الى العضوية الكاملة للحركة في 26 مايو عام 2011. إن قضية احتلال قراباغ الأذربيجانية من قبل أرمينيا أصبحت محط الاهتمام الكثير بين الدول الأعضاء أثناء عضوية أذربيجان في الحركة.

تولت جمهورية أذربيجان رئاسة الحركة لسنوات 2022-2019.

يشار الى ان حركة عدم الانحياز تأسست من 29 دولة، في باندونغ 1955، بإندونيسيا وانعقد مؤتمرها الأول في بلغراد عام 1961، وحضره ممثلو 25 دولة، ثم توالى عقد المؤتمرات حتى المؤتمر الأخير وهو السابع عشر في فنزويلا عام 2016.