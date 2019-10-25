ملك اسفاتيني الثالث مسفاتي يصل إلى جمهورية أذربيجان

باكو، 25 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

وصل ملك اسفاتيني الثالث مسفاتي إلى جمهورية أذربيجان للمشاركة في اجتماع القمة الـ18 لقادة الدول والحكومات لدول حركة عدم الانحياز.

أفادت وكالة أذرتاج انه كان في استقباله على ارض المطار نائب رئيس الوزراء الأذربيجاني علي أحمدوف ونائب وزير الخارجية رامز حسنوف وغيرهما من كبار المسئولين.