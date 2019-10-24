رئيس وزراء النيبال يصل الي أذربيجان لحضور قمة حركة عدم الانحياز

باكو، 24 أكتوبر، (أذرتاج).

وصل رئيس وزراء النيبال كي بي شارما اولي في الرابع والعشرين من أكتوبر الي أذربيجان لحضور القمة الـ18 لمنظمة حركة عدم الانحياز.

افاد مراسل وكالة (أذرتاج) بأنه كان في استقبال رئيس وزراء النيبال علي ارض مطار حيدر علييف الدولي نائب رئيس الوزراء الاذربيجاني علي أحمدوف ونائب وزير الخارجية الاذربيجاني نادر حسنوف ومسؤولون رسميون اخرون.