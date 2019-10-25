رئيس تركمانستان يصل إلى جمهورية أذربيجان

باكو، 25 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

وصل رئيس تركمانستان قوربان غولو بيردي محمدوف إلى جمهورية أذربيجان للمشاركة في اجتماع القمة الـ18 لقادة الدول والحكومات لدول حركة عدم الانحياز.

أفادت وكالة أذرتاج انه كان في استقباله على ارض مطار حيدر علييف الدولي نائب رئيس الوزراء الأذربيجاني شاهن مصطفايف ونائب وزير الخارجية محمود محمد قولويف وغيرهما من كبار المسئولين.