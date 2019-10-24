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    سياسة


    الرئيس الافغاني يصل الي باكو لحضور قمة حركة عدم الانحياز

    ٢٤.١٠.٢٠١٩ [٢١:٥‎٧]

    باكو، 24 أكتوبر، (أذرتاج).

    وصل الرئيس الافغاني محمد اشرف غني في الرابع والعشرين من أكتوبر الي أذربيجان لحضور القمة الـ18 لمنظمة حركة عدم الانحياز.

    افاد مراسل وكالة (أذرتاج) بأنه كان في استقبال الرئيس الافغاني محمد اشرف غني علي ارض مطار حيدر علييف الدولي نائب رئيس الوزراء الاذربيجاني علي أحمدوف ونائب وزير الخارجية الاذربيجاني نادر حسنوف ومسؤولون رسميون اخرون.

    AZERTAG.AZ :الرئيس الافغاني يصل الي باكو لحضور قمة حركة عدم الانحياز
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