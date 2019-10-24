باكو، 24 أكتوبر، (أذرتاج). وصل الرئيس الافغاني محمد اشرف غني في الرابع والعشرين من أكتوبر الي أذربيجان لحضور القمة الـ18 لمنظمة حركة عدم الانحياز. افاد مراسل وكالة (أذرتاج) بأنه كان في استقبال الرئيس الافغاني محمد اشرف غني علي ارض مطار حيدر علييف الدولي نائب رئيس الوزراء الاذربيجاني علي أحمدوف ونائب وزير الخارجية الاذربيجاني نادر حسنوف ومسؤولون رسميون اخرون.

AZERTAG.AZ : الرئيس الافغاني يصل الي باكو لحضور قمة حركة عدم الانحياز

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده