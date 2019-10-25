رئيس باكستان يصل إلى جمهورية أذربيجان

باكو، 25 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

وصل رئيس جمهورية باكستان الإسلامية عارف علفي إلى جمهورية أذربيجان للمشاركة في اجتماع القمة الـ18 لقادة الدول والحكومات لدول حركة عدم الانحياز.

أفادت وكالة أذرتاج انه كان في استقباله على ارض مطار حيدر علييف الدولي نائب رئيس الوزراء علي أحمدوف ونائب وزير الخارجية رامز حسنوف وغيرهما من كبار المسئولين.