رئيسة وزراء بنغلاديش يصل إلى جمهورية أذربيجان
AzerTAg.az
٢٤.١٠.٢٠١٩ [٢٢:٥٦]
باكو، 25 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
وصلت الشيخة حسينة رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية إلى جمهورية أذربيجان للمشاركة في اجتماع القمة الـ18 لقادة الدول والحكومات لدول حركة عدم الانحياز.
أفادت وكالة أذرتاج انه كان في استقبالها على ارض مطار حيدر علييف الدولي نائب رئيس الوزراء علي أحمدوف ونائب وزير الخارجية نادر حسينوف وغيرهما من كبار المسئولين.
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