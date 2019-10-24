رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك يصل إلى جمهورية أذربيجان

باكو، 24 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

وصل رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك ميلوراد دوديك إلى جمهورية أذربيجان للمشاركة في اجتماع القمة الـ18 لقادة الدول والحكومات لدول حركة عدم الانحياز.

أفادت وكالة أذرتاج انه كان في استقباله على ارض مطار حيدر علييف الدولي نائب وزير الخارجية نادر حسينوف وغيرهم من كبار المسئولين.