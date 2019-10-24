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    سياسة


    رئيس جمهورية ناميبيا يصل إلى جمهورية أذربيجان

    ٢٤.١٠.٢٠١٩ [٢١:٥‎٥‎]

    باكو، 24 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    وصل رئيس جمهورية ناميبيا هاغي غوفريد غينغوب إلى جمهورية أذربيجان للمشاركة في اجتماع القمة الـ18 لقادة الدول والحكومات لدول حركة عدم الانحياز.

    أفادت وكالة أذرتاج انه كان في استقباله على ارض مطار حيدر علييف الدولي نائب رئيس الوزراء علي أحمدوف ونائب وزير الخارجية نادر حسينوف وغيرهما من كبار المسئولين.

    AZERTAG.AZ : رئيس جمهورية ناميبيا يصل إلى جمهورية أذربيجان
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