الرئيس إلهام علييف: علينا زيادة جهودنا لالتزام الجميع بقواعد مبادئ القانون الدولي

باكو، 25 أكتوبر، (أذرتاج).

افاد مراسل وكالة (أذرتاج) بأن الرئيس إلهام علييف قال في كلمته القاها في الخامس والعشرين من أكتوبر خلال القمة الـ18 لمنظمة حركة عدم الانحياز إن أذربيجان خلال رئاستها في منظمة حركة عدم الانحياز ستبني أولوياتها ونشاطها علي مبادئ باندونغ التاريخية مضيفا أن مبادئ باندونغ التي تتضمن احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان وحماية المصالح المتبادلة وتشجيع التعاون فتتوافق مع المبادئ الأساسية للسياسة الخارجية الأذربيجانية.

واستطرد الرئيس إلهام علييف قائلا: "يجب علينا زيادة مساعينا من اجل التزام الجميع بقواعد ومبادئ القانون الدولي. ومن هذا المنطلق فإن هناك حاجة ماسة للإصلاحات في نشاط منظمة الأمم المتحدة. إن تغيير حدود أي دولة بالقوة وانتهاك وحدة أراضيها باستخدام القوة والتدخل في الشؤون الداخلية امر غير مقبول".

واكد الرئيس إلهام علييف أن أذربيجان ستبذل قصارى جهدها خلال فترة رئاستها لحركة عدم الانحياز من اجل إقامة وتطوير الحوار مع المنظمات الأخرى وتطوير نطاق التعاون. وذكر رئيس أذربيجان أن تطوير التعاون في المجال الاقتصادي مهم جدا في إطار منظمة حركة عدم الانحياز وذلك بسبب كون اغلبية الدول الأعضاء في المنظمة دول نامية. وفي هذا الصدد إن انضمام أذربيجان الي مجموعة الـ77 في الشهر الماضي يتيح لنا زيادة جهودنا في المجال الاقتصادي الاجتماعي علي النطاق العالمي. واكد الرئيس إلهام علييف أن الدفاع عن مصالح الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز بجهود مشتركة في اطار منظمة الأمم المتحدة يكتسب أهمية خاصة.