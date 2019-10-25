رجال أعمال أذربيجان مدعوون للمشاركة في معرض "Muni World" في إسرائيل

باكو، 25 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

يدعو صندوق ترويج التصدير والاستثمار في أذربيجان (أذبرومو) رجال الأعمال من أذربيجان للمشاركة في معرض "Muni World" تحت شعار "المدن الذكية والأمن الحضري" الذي سيقام في مدينة تل أبيب العاصمة الإسرائيلية في الفترة ما بين 18-20 فبراير، حسبما أفادت وكالة أذرتاج.