لقاء رئيس المجلس الوطني ورئيسة الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي

ستراسبورغ، 25 أكتوبر، أذرتاج

التقي رئيس المجلس الوطني أغطاي أسدوف المشارك في مؤتمر قمة رؤساء البرلمانات للدول الأعضاء في المجلس الأوروبي وكذلك الدول الشريكة والمراقبة ورئيسة الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي ليليان موري باسكيي.

أفادت وكالة أذرتاج أنه تمت المناقشة المسفيضة للعلاقات بين أذربيجان والمجلس الأوروبي وتبادل الآراء عن مستقبلها.

أعربت ليليان موري باسكيي عن امتنانها لأغطاي أسدوف لتصديق المجلس الوطني قبل عدة أيام على ميثاق المجلس الأوروبي عن " حماية الأطفال من الإستغلال والإعتداء الجنسي" المعروف ك"ميثاق لانزاروت" وشددت على أن هذا الميثاق سيلعب دوراً هامة في تواصل تطوير العلاقات بين بلادنا والمجلس الأوروبي.

أبلغ رئيس المجلس الوطني معلومات شاملة للسيدة ليليان موري باسكيي عن الإصلاحات الجارية في بلادنا. وأوضحت أن هذه الإصلاحات تتفق مع المعايير الأوروبية والدولية. في تطرقه للوضع الاجتماعي والسياسي في أذربيجان أشار أغطاي أسدوف إلى أنه في بلادنا تم تأمين الحقوق والحريات السارية في أوروبا أيضاً. على الرغم من أن بعض القوى المدمرة تحاول إخلال علاقاتنا ولكنها لن تنال شيئاً وسيزيد تعاوننا أكثر قوة.

ابدت رئيسة الجمعية البرلمانية ليليان موري باسكيي في اللقاء عن استعدادها للمساهمة في توسيع الحوار والعلاقات والمساعدة فيها.

شهلاء اغالاروفا

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ستراسبورغ