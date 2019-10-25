الرئيس إلهام علييف: أذربيجان مخلصة بقيم الديموقراطية وحقوق الانسان والحريات الأساسية

باكو، 25 أكتوبر، (أذرتاج).

افاد مراسل وكالة (أذرتاج) بأن الرئيس إلهام علييف قال في كلمته القاها في الخامس والعشرين من أكتوبر خلال القمة الـ18 لمنظمة حركة عدم الانحياز إن السنوات الأولى للاستقلال كانت بالنسبة لأذربيجان صعبة للغاية مضيفا أنه بسبب عدم احترافية الكوادر في الحكم السابق أدى الي تعرض أذربيجان للمعاناة المختلفة وشهدت البلاد حرب أهلية. وذكر الرئيس إلهام علييف أنه بعد تولي الرئيس الراحل حيدر علييف مقاليد الحكم بمطالبة الشعب الاذربيجاني لقد أنقذ البلاد من مآسي كبيرة ودخلت أذربيجان طريق الديموقراطية والتنمية المستدامة وتحقق الامن والاستقرار فيها.

واكد الرئيس إلهام علييف أن أذربيجان مخلصة بقيم الديموقراطية وحقوق الانسان والحريات الأساسية. وأضاف أن الشعب يفتخر بأن أذربيجان هي اول جمهورية ديموقراطية تأسست قبل قرن في الشرق الإسلامي وتم منح المرأة حق التصويت مشيرا الي أن أذربيجان قد سبقت اغلبية الدول الغربية في هذا المجال منوها بأن تطور ديموقراطي هو خيار واع لأذربيجان. واكد الرئيس إلهام علييف أن أذربيجان يتم توفير فيها كافة حقوق الانسان والحريات الأساسية وسيادة القانون وحرية الصحافة.