باكو، 25 أكتوبر، (أذرتاج). تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في الاستكشاف الجيولوجي والإنتاج بين شركتي "سوكار" الأذربيجانية و"روم غاز" الرومانية. صرح المكتب الإعلامي بشركة "سوكار" لمراسل وكالة (اذرتاج) بأن الهدف من توقيع المذكرة هو بناء تعاون استراتيجي لتطوير المشاريع التي تخدم مصالح أذربيجان ورومانيا والمجتمع الدولي.

AZERTAG.AZ : "سوكار" الاذربيجانية توقع مذكرة تفاهم مع "روم غاز" الرومانية

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده