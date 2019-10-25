"سوكار" الاذربيجانية توقع مذكرة تفاهم مع "روم غاز" الرومانية
AzerTAg.az
٢٥.١٠.٢٠١٩ [١٧:٠٠]
باكو، 25 أكتوبر، (أذرتاج).
تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في الاستكشاف الجيولوجي والإنتاج بين شركتي "سوكار" الأذربيجانية و"روم غاز" الرومانية.
صرح المكتب الإعلامي بشركة "سوكار" لمراسل وكالة (اذرتاج) بأن الهدف من توقيع المذكرة هو بناء تعاون استراتيجي لتطوير المشاريع التي تخدم مصالح أذربيجان ورومانيا والمجتمع الدولي.
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