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    باكو تستضيف منتدى World e-commerce Eurasia 2019 لأول مرة

    ٢٥‎.١٠.٢٠١٩ [١٧:١٨]

    باكو، 25 أكتوبر (أذرتاج).

    ستستضيف العاصمة الأذربيجانية باكو في الفترة ما بين 26-27 نوفمبر منتدى World e-commerce Eurasia 2019 الدولي لأول مرة، ذلك بغرض تطوير البنية التحتية للتجارة الإلكترونية في أذربيجان والمنطقة عموما وتوسيع العلاقات في هذا المجال.

    أفادت وكالة أذرتاج ان ممثلي التجارة الإلكترونية، المنتجين المحليين و دوائر الأعمال سيتعرفون في المنتدى على معلومات عن مسائل التجارة الإلكترونية والتصدير الإلكتروني، والتطبيقات الأخيرة في العالم، الإرهاصات المعاصرة في العالم والحلول التطبيقية.

    سيشارك في المنتدى ممثلون من المحلات الإلكترونية من أذربيجان وتركيا وروسيا وغيرها من البلدان، الشركات العاملة في التجارة الالكترونية.

    خلال المنتدى الذي سيستمر لمدة يومين سيشهد الحضور عروضا مختلفة وورشة عمل للتجارة الالكترونية في تقديم البروفيسور إبراهيم كيرجوفا وبمشاركة ممثلي المنظمات الدولية والمحلية وخبراء القطاع الخاص.

    AZERTAG.AZ :باكو تستضيف منتدى World e-commerce Eurasia 2019 لأول مرة
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    باكو تستضيف منتدى World e-commerce Eurasia 2019 لأول مرة