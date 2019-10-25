 مجمع سومغايت التكنولوجي كأحسن ممثل للعلامة التجارية " صنع في أذربيجان" في معرض “Power Almatı

باكو، 25 أكتوبر، أذرتاج

يواصل أكبر مصدر للكابلات في أذربيجان مجمع سومغاييت للتكنولوجيات (STP) تعريف العلامة التجارية “Made in Azerbaijan” في الأسواق الخارجية بنجاح. في إطار مشاركته في معرض “Power Almaty” الثامن عشر للطاقة والأجهزة الكهربائية وصناعة الآليات المنعقد في مدينة ألماتي في كازاخستان في 25-26 أكتوبر سيعرض المجمع منتوجاته بعلامة “STP Kabel” من كابلات الجهد المنخفض والمتوسط والعالي والعالي جداً.

استحقت منتجات مجمع “STP Kabel” الثقة الكبيرة في كازاخستان ويتم تصدير أكبر عدد منتوجاته إليها. في السنوات الأخيرة سبق المجمع الدول مثل ألمانيا وروسيا وتركيا والصين وفاز في مناقصات التعدين في أغطوداي وحقول تنغيز النفطية.

أثارت معروضات مجمع التكنولوجيات وطاقمه اهتمامات زوار المعرض ومنظميه ومنح بجائزة “Best stand Team”.

من الجدير بالذكر أن مجمع سومغاييت للتكولوجيات (STP) مؤسسة رائدة في تدشين المجمعات وعبارة عن مصانع كبيرة في مختلف المجالات. وضع المجمع قيد الاستغلال في 22 ديسمبر 2009 من قبل رئيس الجمهورية إلهام علييف. ويحتوي المجمع حالياً على 13 مصنعاً تشمل أكثر من 30 قطاعاً للإنتاج.