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    الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس تركمانستان

    ٢٥‎.١٠.٢٠١٩ [١٧:٥‎٨]

    باكو، 25 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم رئيس تركمانستان قوربان غولو بيردي محمدوف.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس تركمانستان
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