الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس تركمانستان
AzerTAg.az
٢٥.١٠.٢٠١٩ [١٧:٥٨]
باكو، 25 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم رئيس تركمانستان قوربان غولو بيردي محمدوف.
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