مناقشة آفاق تطوير العلاقات الاقتصادية بين أذربيجان وإيران
AzerTAg.az
٢٥.١٠.٢٠١٩ [١٨:١١]
باكو، 25 أكتوبر (أذرتاج).
نوقشت آفاق تطوير العلاقات الاقتصادية بين أذربيجان وايران.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الاقتصاد ان الوزير ميكائيل جباروف التقى اليوم وزير الشئون الاقتصادية والمالية الإيراني فرهاد ديجبسند والوفد المرافق له.
نوقشت في اللقاء الوضع الحالي للعلاقات الاقتصادية بين البلدين وآفاقها، كذلك علاقات التعاون الاستراتيجي في المجالات المختلفة. وتبادل الطرفان الآراء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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