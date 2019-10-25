تصدير كارباميد أذربيجاني إلى أمريكا اللاتينية لأول مرة

سومقايت، 25 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

تم نقل الكارباميد الأذربيجاني عن طريق السكك الحديدية من مصنع "سوكار كارباميد" يوم الجمعة.

قامت شركتي "Dreymoor Fertilizers Overseas PTE LTD" و"MADDOX Georgia LLC" بدور مشتري الدفعة الأولى من كارباميد 1984 طن. ستسلم الشحنة إلى ميناء باتومي وسترسل عن طريق سفينة الشحن إلى أمريكا اللاتينية.

يذكر أن مصنع كارباميد افتتح في 16 يناير الجاري ومن المنتظر أن يرد إلى البلد ما يبلغ 160 مليون دولار سنويا تصدير 70 في المائة من منتجات المصنع الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 650 ألف طن من الكارباميد.