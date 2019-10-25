أذربيجان تعد أحد أفضل وجهات السفر في العالم

ريغا، 25 أكتوبر، أذرتاج

نشرت مجلةLonely Planet التصنيف السنوي للاماكن السياحية في العالم.

تفيد أذرتاج أن التصنيفات تحت عنوان“Best in travel” تحتوى على أفضل أسماء وجهات السفر في العالم في فئات مختلفة في الترتيب. أدرجت أذربيجان من بين أكثر الدول مناسباً للسفر والسياحة في العالم. كما أدرج الى جانب بلدنا في الترتيب كل من اندونيسيا والهند ومدينة بوفالو في الولايات المتحدة وصربيا وتونس واليونان وزنجبار (تنزانيا).

في الفئات الأخرى، يعتبر أكثر الجهات تطوراً في العالم في السياحة بين الدول هي مملكة بوتان وبين المدن سالزبورغ في النمسا.

عموماً، يعتمد جدول التقييم على ثلاثة عوامل: الواقعية والانطباعات الأولي والنتائج التالية.

تُفضَل الدول الواقعة على طريق الحرير حسب تصنيف المناطق. كما أدرجت في هذا التصنيف قيرغيزستان وأوزبكستان وطاجيكستان الى جانب أذربيجان. هذه البلدان بكونها بلدان العالم الشرقي الغني بالأسرار محط اهتمام السياح.

أيكون علييفا

المراسلة الخاصة لأذرتاج

ريغا