توقيف 223 أجنبي وافد على مخالفة قانون الهجرة

باكو، 25 أكتوبر (أذرتاج)

نتيجة الإجراءات المنفذة من قبل جهاز الدولة للهجرة لمحاربة الهجرة غير الشرعية خلال 10 أيام الماضية تم توقيف 223 أجنبي وافد.

أفادت أذرتاج عن بيان الهجرة أنه تم توقيف 27 أجنبيا على جلبهم إلى العمالة غير القانونية و12 أجنبيا على الإقامة في غير العناوين المعلن عنها و75 أجنبيا آخر على الإقامة غير القانونية في أراضي البلد.

واتخذت الهجرة قرارات ذات الصلة بحق 202 أجنبي بسبب مخالفاتهم لتشريعات الهجرة ويجري التحقيق مع باقي الأجانب الموقوفين لإخراجهم من البلد.