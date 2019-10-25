الرئيس الأذربيجاني يلتقي رئيس جيبوتي

باكو، 25 أكتوبر (أذرتاج).

التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلي.

أفادت وكالة أذرتاج ان رئيس جيبوتي أعرب عن شكره لرئيس أذربيجان على حسن تنظيم قمة حركة عدم الانحياز وكرم الضيافة.

أكد رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلي ان أذربيجان تعرضت لعدوان الدولة المجاورة مشيرا الى ان الموقف العادل لاذربيجان في تسوية النزاع قانوني. كما ذكر ان الجمعية الوطنية لجيبوتي تبنت قرارا يصف ما حدث في خوجالي بالمجزرة.

من جانبه أشار الرئيس إلهام علييف الى أهمية التعاون والدعم المتبادل بين البلدين في إطار المنظمات الدولية. قال الرئيس علييف ان أكثر من 10 دول وصفت أحداث خوجالي بالمجزرة.

وأضاف ان أذربيجان تشيد بتبني قرار حول مجزرة خوجالي في الجمعية الوطنية لجيبوتي.

كما اجري في اللقاء تبادل الآراء حول تطوير العلاقات الاقتصادية التجارية بين البلدين.