وزير الدفاع الأذربيجاني يلتقي نائب أمين عام الناتو

باكو، 25 أكتوبر (أذرتاج).

التقى الجنرال ذاكر حسنوف وزير الدفاع الأذربيجاني مع نائب أمين عام الناتو ميرجا كوهاني على هامش زيارته بروكسل.

أفادت وكالة أذرتاج ان الطرفين اجريا تبادل الآراء حول التعاون بين أذربيجان والناتو وآفاقه وكذلك قضايا الأمن الدولي. اعرب كوهاني عن شكره على دعم أذربيجان لبعثة "الدعم الحازم" للناتو في أفغانستان واسهام البلد في تعزيز امن الطاقة الأوروبي، وأشاد بنشاط أذربيجان في مجال التعليم العسكري و في المزيد من تطوير التعاون في منصة الملاءمة.

أعرب وزير الدفاع الأذربيجاني عن شكره على دعم الناتو لوحدة أراضي أذربيجان.