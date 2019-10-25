رئيس وزراء تانزانيا يصل إلى أذربيجان

باكو، 25 أكتوبر (أذرتاج).

وصل قاسم مجاليوا، رئيس الوزراء التنزانى الى جمهورية أذربيجان للمشاركة في القمة الـ18 لقادة الدول والحكومات للبلدان الأعضاء في حركة عدم الانحياز.

أفادت وكالة أذرتاج انه استقبل رئيس الوزراء التانزاني في ارض مطار حيدر علييف الدولي نائب رئيس الوزراء الاذربيجاني علي احمدوف ونائب وزير الخارجية محمود محمدقولييف وغيرهما من المسئولين.