صندوق النفط يزيد استثماراته في دول أمريكا الشمالية

باكو، 26 أكتوبر، نهاد بوداغوف، أذرتاج

تفيد وكالة أذرتاج استناداً إلى تقرير صندوق النفط عن أنشطته الاستثمارية خلال الأشهر التسعة لعام 2019 أن أمريكا الشمالية تشكل 23.71 % في التصنيفات الجغرافية للمحفظة الاستثمارية لصندوق النفط لدولة جمهورية أذربيجان (ARDNF) إلى 30 سبتمبر من هذا العام. حسب المعلومات العائدة إلى نهاية الربع الثاني أن أمريكا الشمالية كانت تشمل 19.93% في التصنيفات الجغرافية للمحفظة الاستثمارية لصندوق النفط. هكذا زاد صندوق النفط استثماراته في دول آسيا والمحيط الهادي بنسبة 3.8% تقريباً .

أما استثمارات صندوق النفط للدولة في البلدان الأوروبية فأنها انخفضت. نزلت الاستثمارات المخصصة لأوروبا في التصنيفات الجغرافية للمحفظة الاستثمارية لصندوق النفط من 37.48% في الربع الثالث من العام الحالي إلى 35.45% بمقارنة الربع الماضي.