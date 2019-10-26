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    اقتصاد


    صندوق النفط يزيد استثماراته في دول أمريكا الشمالية

    ٢٦.١٠.٢٠١٩ [٠٠:٤٩]

    باكو، 26 أكتوبر، نهاد بوداغوف، أذرتاج

    تفيد وكالة أذرتاج استناداً إلى تقرير صندوق النفط عن أنشطته الاستثمارية خلال الأشهر التسعة لعام 2019 أن أمريكا الشمالية تشكل 23.71 % في التصنيفات الجغرافية للمحفظة الاستثمارية لصندوق النفط لدولة جمهورية أذربيجان (ARDNF) إلى 30 سبتمبر من هذا العام. حسب المعلومات العائدة إلى نهاية الربع الثاني أن أمريكا الشمالية كانت تشمل 19.93% في التصنيفات الجغرافية للمحفظة الاستثمارية لصندوق النفط. هكذا زاد صندوق النفط استثماراته في دول آسيا والمحيط الهادي بنسبة 3.8% تقريباً .

    أما استثمارات صندوق النفط للدولة في البلدان الأوروبية فأنها انخفضت. نزلت الاستثمارات المخصصة لأوروبا في التصنيفات الجغرافية للمحفظة الاستثمارية لصندوق النفط من 37.48% في الربع الثالث من العام الحالي إلى 35.45% بمقارنة الربع الماضي.

    AZERTAG.AZ :صندوق النفط يزيد استثماراته في دول أمريكا الشمالية
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