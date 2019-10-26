أيمن الصفدي: بين أذربيجان والأردن علاقات الشراكة الوثيقة

باكو، 26 أكتوبر، أذرتاج

أقامت أذربيجان والأردن علاقات الشراكة الوثيقة انطلاقاً من المستوى العالي للعلاقات الودية بين الرئيس إلهام علييف والملك عبد الله الثاني ملك الأردن. في السنوات الأخيرة ، أصبحت علاقاتنا أقوى وتغطي العديد من المجالات. يشيد الملك عبدالله الثاني بالعلاقات القائمة بين أذربيجان والأردن في إطار حركة عدم الانحياز وأيضًا العلاقات الثنائية بين الدولتين.

صرح بذلك وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي الذي يشارك في القمة الثامنة عشر لرؤساء دول وحكومات عدم الانحياز في باكو في حواره مع أذرتاج.

وأضاف الوزير قائلاً : " إنني أهنئ شعبكم نيابة عن الملك عبد الله الثاني، ملك الأردن بمناسبة ذكرى استقلال أذربيجان. كما قال الرئيس إلهام علييف في كلمته في حدث اليوم ، تدل الإنجازات التي تحققها أذربيجان على أن بلدكم يسير على طريق التنمية الناجحة. نعتقد أنه نتيجة للسياسة الحكيمة لرئيسكم، ستحقق المنظمة تقدماً جديداً نحو تعزيز السلام الدولي وتحقيق أهداف مشتركة خلال فترة رئاسة أذربيجان لحركة عدم الانحياز. وبصفتنا المملكة الأردنية، نحن على استعداد للتعاون مع أذربيجان في تحقيق هذه الأهداف النبيلة ".