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    الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يلتقي الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

    ٢٥‎.١٠.٢٠١٩ [١٨:٥‎٤]

    باكو، 25 أكتوب، أذرتاج

    في 25 أكتوبر، التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية نيكولاس مادورو.

    تفيد أذرتاج أن الرئيس نيكولاس مادورو أشاد بالمستوى العالي لتنظيم القمة الثامنة عشر لرؤساء الدول والحكومات للدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز وأعرب عن امتنانه للرئيس إلهام علييف لرئاسته لهذه القمة.

    وأثناء المحادثة أعرب عن ثقته في أن أذربيجان ستترأس حركة عدم الانحياز بالتوفيق.

    سلط الجانبان في الاجتماع الضوء على الدور الهام لمبادئ باندونغ في العلاقات بين الدول وتم التأكيد على أن حركة عدم الانحياز تساهم في السلام والأمن الدوليين على أساس هذه المبادئ. وتم التركيز الخاص على أنه من الضروري أن تكون مبادئ باندونغ، ولاسيما استقلال الدول وسيادتها وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شئونها الداخلية، مبادئاً أساسية للعلاقات الدولية.

    كما أكد الجانبان على أهمية تعزيز التضامن والدعم المتبادل والتعاون بين الدول الأعضاء داخل حركة عدم الانحياز.

    AZERTAG.AZ :الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يلتقي الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
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