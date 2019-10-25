باكو ، 25 أكتوبر، أذرتاج

في 25 أكتوبر قامت عقيلات رؤساء الدول والحكومات المشاركة في القمة الثامنة عشر لحركة عدم الانحياز في باكو بزيارة مركز حيدر علييف.

تفيد أذرتاج أن النائبة الأولى لرئيس أذربيجان مهربان علييفا استقبلت الضيفات.

اطلعت الضيفات أولاً على مركز حيدر علييف وتم إبلاغهن بمعلومات عن أن فعاليات المركز تهدف إلى دراسة فلسفة بناء الدولة للزعيم العام للشعب الأذربيجاني والإديوليوجية الأذربيجانية وتراثه الغني.

كما تعرفن الضيفات على عدة معارض موجودة في المركز ومنها معرض "لآلئ أذربيجان" للعروض النادرة من الثروات الطبيعية لللبلاد وتاريخه القديم وتراثه الثقافي ومعرض: الآلات الموسيقية: وحدة وتنزع" حيث تعرض قرابة 200 آلة موسيقية عائدة لقرنين ال18 وال20 ومعرض "الدميات في الفن" تعرض فيها 230 دمية من صناعة الفنانين المختلفين.

عقب انتهاء الجولة في المركز التقت النائبة الأولى لرئيس جمهورية أذربيجان مهربان علييفا رحبت بالضيفات وتحدثت عن أهمية حركة عدم الانحياز وأعربت عن ثقتها في أن قمة باكو للحركة ستلعب دوراً هاماً في تعزيز التعاون والتضامن بين الدول الأعضاء فيها. كما تحدثت النائبة الأولى لرئيس الجمهورية عن تحقيق استقلال أذربيجان في 1991 وعن إنجازات التي تم تحقيقها في البلاد في السنوات الأخيرة.

أشادت السيدة مهربان علييفا بالثقافة القديمة للشعب الأذربيجاني وأن البلاد موطن لعديد من الطوائف والشعوب حيث يعيش ممثلو الأديان والحضارات والقوميات في الجو من التسامح والسلام والأخوة. وأن الشعب الأذربيجاني يحتفط بهذه التقاليد والعادات. وتولى دولتنا الاهتمام الخاص للحوارات بين الثقافات والأديان وأن أذربيجان هي منصة معترف بها على الصعيد الدولي للحوارات بين الحضارات والأديان. وليس من باب الصدفة عقد قمة عدم الانحياز هنا. أكدت النائية الأولى لرئيس الجمهورية أن أذربيجان ستبذل كل ما في وسعها لتعزيز التعاون والشراكة والاحترام المتبادل ودعم استقلال الدول وسلامة أراضيها خلال مدة رئاستها للحركة.

في حديثها عن مبنى مركز حيدر علييف أفادت أنها أثر خالد للمعمارية المعروفة في العالم زها حديد وأنه أثر معماري نادر وكذلك رمز باكو الحديثة.

رحبت السيدة مهربان علييفا مرة أخرى بالضيفات وتمنت السلام والأمن لشعوبهن.