مأدبة رسمية على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في اجتماع قمة باكو
AzerTAg.az
٢٥.١٠.٢٠١٩ [٢٣:٥٧]
باكو، 25 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
أقيمت في 25 أكتوبر مأدبة رسمية على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في اجتماع القمة الـ18 للبلدان الأعضاء في حركة عدم الانحياز بباكو.
أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا شاركا فيها.
القى رئيس الدولة إلهام علييف كلمة في المأدبة الرسمية.
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