الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس أفغانستان
AzerTAg.az
٢٦.١٠.٢٠١٩ [١٠:٥٥]
باكو، 26 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية محمد أشرف غني.
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