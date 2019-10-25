    • / سياسة

    سياسة


    رئيس تركمنستان ينهي زيارته إلى أذربيجان

    ٢٥‎.١٠.٢٠١٩ [٢٢:٢٥‎]

    باكو، 25 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    أنهى رئيس تركمنستان قوربان غولو بيردي محمدوف زيارته إلى جمهورية أذربيجان.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه كان في وداعه في ارض مطار حيدر علييف الدولي وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شاهبازوف ونائب وزير الخارجية الأذربيجاني محمود محمد قولويف وغيرهم من كبار المسئولين.

    AZERTAG.AZ :رئيس تركمنستان ينهي زيارته إلى أذربيجان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٦.١٠.٢٠١٩ [١٦:٣٦]
    السيدة مهربان علييفا تكتب تدوينة حول القمة الـ18 لحركة عدم الانحياز
    ٢٦.١٠.٢٠١٩ [١٣:١٢]
    رئيس الجزائر يختتم زيارته الي أذربيجان
    ٢٦.١٠.٢٠١٩ [١٢:٥‎١]
    رئيس أفغانستان ينهي زيارته إلى أذربيجان
    ٢٦.١٠.٢٠١٩ [١٢:٢٩]
    بحث العلاقات بين أذربيجان والكويت
    رئيس تركمنستان ينهي زيارته إلى أذربيجان رئيس تركمنستان ينهي زيارته إلى أذربيجان رئيس تركمنستان ينهي زيارته إلى أذربيجان