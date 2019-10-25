رئيس تركمنستان ينهي زيارته إلى أذربيجان

باكو، 25 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

أنهى رئيس تركمنستان قوربان غولو بيردي محمدوف زيارته إلى جمهورية أذربيجان.

أفادت وكالة أذرتاج أنه كان في وداعه في ارض مطار حيدر علييف الدولي وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شاهبازوف ونائب وزير الخارجية الأذربيجاني محمود محمد قولويف وغيرهم من كبار المسئولين.