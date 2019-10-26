رئيس إيران ينهي زيارته إلى أذربيجان
AzerTAg.az
٢٦.١٠.٢٠١٩ [١١:٢١]
باكو، 25 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
أنهى رئيس جمهورية إيران الإسلامية حسن روحاني زيارته إلى جمهورية أذربيجان.
أفادت وكالة أذرتاج أنه كان في وداعه في ارض مطار حيدر علييف الدولي نائب رئيس الوزراء شاهن مصطفايف ووزير الاقتصاد ميكائيل جباروف ونائب وزير الخارجية محمود محمد قولويف وغيرهم من كبار المسئولين.
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