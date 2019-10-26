رئيس جيبوتي ينهي زيارته إلى أذربيجان

باكو، 26 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

أنهى اليوم رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيلي زيارته إلى جمهورية أذربيجان.

أفادت وكالة أذرتاج أنه كان في وداعه في ارض مطار حيدر علييف الدولي نائب وزير الخارجية الأذربيجاني رامز حسنوف وغيرهم من كبار المسئولين.