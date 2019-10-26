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    سياسة


    بحث العلاقات بين أذربيجان والكويت

    ٢٦.١٠.٢٠١٩ [١٢:٢٩]

    باكو، 25 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    التقى وزير الخارجية الأذربيجاني ألمار محمدياروف مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي صباح خالد الحمد الصباح في إطار اجتماع القمة الـ18 للبلدان الأعضاء في حركة عدم الانحياز بباكو.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الأذربيجانية أن الوزيرين تبادلا الآراء حول آفاق توسيع العلاقات الثنائية بين كلا البلدين.

    هنأ صباح خالد الحمد الصباح أذربيجان على رئاستها لحركة عدم الانحياز مشيرا إلى المستوى الرفيع لاجتماع القمة.

    خلال الاجتماع، أعرب الجانبان عن تقديرهما الشديد للوضع الحالي للعلاقات السياسية الثنائية وأكدا على ضرورة عقد الاجتماع القادم للجنة المشتركة للتعاون بين حكومة جمهورية أذربيجان ودولة الكويت.

    كما تبادلا الآراء حول القضايا الإقليمية الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

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