باكو، 26 أكتوبر، (أذرتاج). بلغ حجم معاملات البطاقات المصرفية خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي 15 مليار و553 مليون مانات بزيادة قدرها 28 في المائة. وصرح البنك المركزي لوكالة (أذرتاج) بأن حجم المدفوعات غير النقدية في المعاملات التي جرت بالبطاقات المصرفية داخل اذربيجان بلغ 3.3 مليار مانات بزيادة نسبتها 59 في المائة.

AZERTAG.AZ : 15.5 مليار مانات حجم معاملات البطاقات المصرفية في 9 أشهر

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده