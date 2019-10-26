رئيس أفغانستان ينهي زيارته إلى أذربيجان
AzerTAg.az
٢٦.١٠.٢٠١٩ [١٢:٥١]
باكو، 26 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
أنهى اليوم رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية محمد أشرف غني زيارته إلى جمهورية أذربيجان.
أفادت وكالة أذرتاج أنه كان في وداعه في ارض مطار حيدر علييف الدولي وزير الاقتصاد ميكائيل جباروف ونائب وزير الخارجية الأذربيجاني رامز حسنوف وغيرهم من كبار المسئولين.
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