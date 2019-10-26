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    الرئيس إلهام علييف يستقبل نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام

    ٢٦.١٠.٢٠١٩ [١٢:٢٥‎]

    باكو، 26 أكتوبر، (أذرتاج).

    استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في السادس والعشرين من أكتوبر نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام السيدة روزماري ديكارلو

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