باكو، 26 أكتوبر، (أذرتاج). اختتم الرئيس الجزائري عبد القادر بن صالح في الساد والعشرين من أكتوبر زيارته الي أذربيجان. افاد مراسل وكالة (أذرتاج) بأنه كان في وداع رئيس الجزائر على ارض مطار حيدر علييف الدولي نائب وزير الخارجية الاذربيجاني رامز حسنوف ومسؤولون رسميون اخرون.

AZERTAG.AZ : رئيس الجزائر يختتم زيارته الي أذربيجان

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