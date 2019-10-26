    • / سياسة

    سياسة


    رئيس الجزائر يختتم زيارته الي أذربيجان

    ٢٦.١٠.٢٠١٩ [١٣:١٢]

    باكو، 26 أكتوبر، (أذرتاج).

    اختتم الرئيس الجزائري عبد القادر بن صالح في الساد والعشرين من أكتوبر زيارته الي أذربيجان.

    افاد مراسل وكالة (أذرتاج) بأنه كان في وداع رئيس الجزائر على ارض مطار حيدر علييف الدولي نائب وزير الخارجية الاذربيجاني رامز حسنوف ومسؤولون رسميون اخرون.

    AZERTAG.AZ :رئيس الجزائر يختتم زيارته الي أذربيجان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٦.١٠.٢٠١٩ [١٦:٣٦]
    السيدة مهربان علييفا تكتب تدوينة حول القمة الـ18 لحركة عدم الانحياز
    ٢٦.١٠.٢٠١٩ [١٢:٥‎١]
    رئيس أفغانستان ينهي زيارته إلى أذربيجان
    ٢٦.١٠.٢٠١٩ [١٢:٢٩]
    بحث العلاقات بين أذربيجان والكويت
    ٢٦.١٠.٢٠١٩ [١١:٢١]
    رئيس إيران ينهي زيارته إلى أذربيجان
    رئيس الجزائر يختتم زيارته الي أذربيجان