وزير الدفاع الاذربيجاني يحضر اجتماع الناتو

باكو، 26 أكتوبر، (أذرتاج).

شارك وزير الدفاع الاذربيجاني الفريق أول زاكر حسنوف في الخامس والعشرين من أكتوبر بمدينة بروكسل البلجيكية في اجتماع وزراء دفاع الدول المشاركة في بعثة "الدعم الحاسم" للناتو في أفغانستان.

وصرح المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع لمراسل وكالة (أذرتاج) بأنه تم خلال الاجتماع الوزاري مناقشة الوضع الأمني والسياسي بأفغانستان ومستقبل البعثة وعدد من القضايا.