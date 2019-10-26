باكو، 26 أكتوبر، (أذرتاج). كتبت السيدة مهربان علييفا النائبة الأولى للرئيس الاذربيجاني تدوينة على صفحتها في الانستغرام حول القمة الـ18 لمنظمة حركة عدم الانحياز وذكرت فيها أن أذربيجان ستتراس منظمة حركة عدم الانحياز للسنوات الثلاث المقبلة معربة عن ثقتها في أن أذربيجان تحقق نشاطها وفق المبادئ التالية وهي التعاون والشراكة والاحترام المتبادل ودعم وحدة أراضي الدول وسيادتها.

AZERTAG.AZ : السيدة مهربان علييفا تكتب تدوينة حول القمة الـ18 لحركة عدم الانحياز

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده