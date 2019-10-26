رئيس وزراء الحكومة الليبية ينهي زيارته إلى أذربيجان

باكو، 26 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

أنهى اليوم رئيس وزراء الحكومة الليبية فائز السراج زيارته إلى جمهورية أذربيجان.

أفادت وكالة أذرتاج أنه كان في وداعه في ارض مطار حيدر علييف الدولي وزير الاقتصاد ميكائيل جباروف وغيرهم من كبار المسئولين.