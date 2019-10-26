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    الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية

    ٢٦.١٠.٢٠١٩ [١٦:٣٠]

    باكو، 26 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم رئيس جمهورية باكستان الإسلامية عارف علفي.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية
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