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    الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة

    ٢٦.١٠.٢٠١٩ [١٥‎:٥‎٠]

    باكو، 26 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تيجاني محمد باندي.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة
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